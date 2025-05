"Inzaghi è più adatto nelle coppe, nelle partite secche, Conte è straordinario nelle corse a tappe. Inzaghi ha fatto un grande lavoro, ma è altrettanto vero che sta buttando via il terzo scudetto su 4 che poteva vincere. La forza dell'Inter, le sue potenzialità, non erano magari di 4 scudetti su 4 ma almeno di 2. Conte poi incide in maniera straordinaria anche con un materiale non di primissimo piano, ma Inzaghi è stato bravissimo a portare l'Inter a due finali di Champions in tre anni, cosa che non fanno tutti".