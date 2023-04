Carbone: “Inter ha grande rosa. Inzaghi? Se vince la Champions cambia tutto”

Le parole dell'ex calciatore: "Se l’Inter vincesse potrebbe cambiare lo scenario. Poi le dinamiche non si possono capire fino alla fine"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Benny Carbone, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter: “L’Inter ha una grande rosa. Sta raccogliendo meno di quello che dovrebbe raccogliere e il fatto che in Champions abbia vinto una partita così importante dimostra che può arrivare fino in fondo”.