Sacchi: “Inter, attenta col Benfica. La squadra di Inzaghi è troppo tattica, non fa pressing”

Contro il Monza, però, brutta prova. Che ne dice?

«È l’undicesima partita che l’Inter perde in campionato. Il fatto è che si tratta di una squadra tattica, che non fa pressing. Non c’è compattezza. Quello che si è visto in Europa non si è notato in campionato. Che cosa succederà contro il Benfica? Legittimo avere qualche dubbio, anche se il vantaggio da cui parte è notevole. Però ci si ricordi sempre che le grandi squadre aggrediscono e costringono l’avversario alle corde. L’Inter non è ancora a questo livello. Non ha continuità».