Tanti auguri a Valentin Carboni! L’attaccante nerazzurro, nato il 5 marzo 2005, oggi festeggia 20 anni. La sua avventura all'Inter è iniziata nell'ottobre 2020 con l'Under 16 e nella stagione 2021/22 è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato Primavera. La stagione successiva ha fatto il suo esordio con la Prima Squadra, avvenuto il 1 ottobre 2022 durante Inter-Roma, bruciando di fatto le tappe del percorso nel settore giovanile. Un mese dopo, il 1 novembre, per Valentin è arrivato anche il debutto in Champions League nella sfida contro il Bayern Monaco, in una stagione che gli ha consegnato anche i primi trofei nerazzurri: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Nel luglio 2024 l'attaccante argentino era parte integrante del gruppo che ha trionfato contro la Colombia nella conquista della Copa America numero 16 nella storia dell'Albiceleste.