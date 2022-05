Carboni: “Male il primo tempo, poi l’abbiamo ribaltata. Dovevamo chiuderla prima”

Il giocatore dell'Inter Primavera di Chivu ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il derby pareggiato ieri con il Milan

"Primo tempo non bene, poi l'abbiamo ribaltata, peccato per il pareggio. Era quasi finita, dovevamo chiuderla un po' prima, ma ci servirà per imparare in vista delle prossime partite".