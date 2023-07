V. Carboni: “Gagliardini mi ha chiamato per venire al Monza. Voglio dare il meglio”

Il gioiellino argentino, classe 2005, ha lasciato l'Inter per trasferirsi in prestito in biancorosso per trovare più spazio

Valentin Carboni, gioiellino classe 2005 di proprietà dell'Inter, cercherà a Monza lo spazio necessario per dimostrare le sue qualità. Queste le sue parole subito dopo la firma del contratto che lo lega per una stagione ai biancorossi: "Sono molto contento, ho tanta voglia di iniziare. Ritrovo qui mio fratello Franco e papà (allenatore dell’Under 17, ndr). Cercheremo di fare il meglio per il Monza, per la squadra e per tutti. Cercherò di mirliorare e di avere continuità, oltre che aiutare la squadra come posso.