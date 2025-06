L’Inter non deve guardare lontano per trovare il suo Nico Paz. Ce l’ha già in casa, si chiama Valentin Carboni

Gianni Pampinella Redattore 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 16:02)

L’Inter non deve guardare lontano per trovare il suo Nico Paz. Ce l’ha già in casa, si chiama Valentin Carboni. Suo il gol del sorpasso contro l’Urawa, arrivato al 93’, 260 giorni dopo l’ultima partita ufficiale. Una rete che vale oro: tiene in vita l’Inter al Mondiale per Club e segna il ritorno di un talento che sembrava svanito dopo il brutto infortunio al ginocchio.

"Una rete che - nella stagione che ha visto l’esplosione di Nico Paz al Como - ha ricordato a tutti come un talento simile l’Inter ce l’abbia già in rosa. E ora, nonostante l’interessato sull’argomento abbia strategicamente glissato potrebbero per lui spalancarsi opportunità alquanto interessanti. Nel 3-5-2 inzaghiano Carboni non aveva una collocazione tattica, discorso diverso per il 3-4-2-1 su cui sta puntando Cristian Chivu all’alba della sua avventura in nerazzurro", sottolinea Tuttosport.

"Lì - alle spalle della prima punta - aveva giocato già con Raffaele Palladino a Monza e lì all’Inter manca un giocatore dalle sue caratteristiche. In un’Inter che avrà cinque attaccanti l’argentino può ritagliarsi un ruolo proprio grazie a qualità che nessun altro possiede in rosa. Nei piani del club, c’è l’idea di costruire due batterie (Lautaro-Thuram e Bonny-Hojlund) completando l’organico in attacco con un giovane".

"E Carboni, a differenza di Pio Esposito, un campionato in Serie A lo ha già giocato a Monza. Quindi, a logica, sarebbe più funzionale per la crescita del ragazzo mandare in prestito l’azzurro anziché Valentin che, al contrario, dopo un anno di stop forzato causa infortunio potrebbe trovare un porto sicuro proprio all’Inter che ha tutto l’interesse nel riportarlo al top".

(Tuttosport)