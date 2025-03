Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Amedeo Carboni ha analizzato il momento della Roma e ha parlato anche della lotta scudetto. "Dybala? Dispiace perchè nel 2025 è stato uno dei più importanti e aveva una certa continuità che non avevo visto negi ultimi anni. Perdere uno così porta Ranieri anche a fare programmi differenti. Sarà dura, è una perdita importante. Il futuro? Più la squadra è forte, più i giocatori bravi si vedono. Faticherebbe con uno come Gasperini? Con uno come lui qualche dubbio ce l'ho. A Bergamo c'è una metodologia di lavoro particolare. Ho dei dubbi per il modulo e i giocatori che vuole Gasperini. E' un tema da valutare bene, perché Dybala in certi momenti gli va lasciata libertà totale".