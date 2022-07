Carboni resta a disposizione dell’Inter: niente Torneo de L’Alcudia con l’Argentina

Valentin Carboni non parteciperà al prestigioso Torneo de L'Alcudia, manifestazione giovanile che si tiene in Spagna alla quale partecipa anche l'Argentina Under 20. Il gioiellino dell'Inter non figura nella lista del ct Mascherano, che per l'occasione si affiderà quasi esclusivamente a calciatori militanti in patria. Il fantasista nerazzurro, classe 2005, dopo aver iniziato la preparazione estiva con la Prima Squadra di Simone Inzaghi si trova ora in Trentino Alto Adige con la Primavera di Cristian Chivu.