"È abbastanza evidente e non prendiamoci in giro", dice Fabio Caressa in merito al crollo della Juventus

Matteo Pifferi Redattore 22 marzo 2025 (modifica il 22 marzo 2025 | 14:32)

Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa ha detto la sua su Thiago Motta e la Juventus:

"Sbaglio o dopo Firenze Giuntoli aveva detto senz'altro andiamo avanti con Motta? Ma cosa può fare un nuovo allenatore ora? Può incidere poco, l'unica cosa è che può sistemare qualcosa nello spogliatoio. La squadra non ne può più evidentemente ma devo dire cosa: non si può bruciare progetto, se Motta va via è il fallimento del progetto"