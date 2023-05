Caressa: “Amo Calhanoglu, all’Inter ha trovato la sua dimensione. E Mkhitaryan…”

"Nel derby potrebbe essere decisivo Barella, adesso anche quando giocano insieme Calhanoglu e Brozovic c'è un equilibrio. Calha ha giocato nella posizione di Brozovic per quasi metà campionato e si è adattato a quel ruolo lì, quando Inzaghi li ha messi insieme in campo, c'è stato un attimo di confusione su chi doveva fare cosa. Calhanoglu è un giocatore che io amo dai tempi del Leverkusen, all'Inter più che al Milan ha trovato la sua dimensione, sta giocando con grande continuità, è forte in inserimento e quando fa il regista"