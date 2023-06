Caressa: “Al campionato dell’Inter do 7. Mi è piaciuta una cosa particolare di Inzaghi”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista, ha giudicato così il campionato disputato dall'Inter: "All'Inter io do 7 in campionato: mi è piaciuta la parte finale. Lo do soprattutto perché mi è piaciuta una cosa di Inzaghi: quando tutti gli hanno detto che la comunicazione era diventata insopportabile e sbagliata, ha provato a cambiare e questo dimostra come sia un uomo intelligente. A gennaio e febbraio era Inzaghi out, ha mantenuto una tranquillità e una serenità incredibile: non ha cambiato le sue idee perché le vedeva sul medio-lungo. E nel momento decisivo l'Inter girava al massimo: e per questo gli do 7".