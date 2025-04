"L'Inter ha giocato un primo tempo spettacolare, bello da vedere. Poi è successo ciò che è successo spesso quest'anno, ovvero non riuscire a tenere questa tensione per 90'. Quando gli avversari trovano il gol, vengono meno alcune certezze. E a volte i cambi non entrano come dovrebbero. Comunque, essere dentro in tutto ad aprile vuol dire aver già fatto qualcosa di straordinario. Col Bayern sarà difficile, ma non impossibile. L'Inter, quando gioca, è affascinante, ti rapisce".