Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha fatto un bilancio del campionato, formando la sua formazione tipo della Serie A. Formazione in cui, come spiega il giornalista, ha inserito tre calciatori dell'Inter campione d'Italia:

"Secondo me Dimarco è stato il difensore più forte della stagione. Ha tutto: tiro in porta, cambio di gioco, poi è forte nell'ultimo passaggio. E' il giocatore che in assoluto, fra i difensori italiani, è cresciuto di più. E' fra i laterali più decisivi del calcio europeo. Sono contento per lui, anche perché ha una storia bellissima. E' anche il rappresentante della grande forza italiana dell'Inter, che per tradizione ha sempre avuto pochi italiani".