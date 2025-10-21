Caressa ha speso parole al miele per un talento che si sta sempre più imponendo in Serie A

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha speso parole al miele per un talento che si sta sempre più imponendo in Serie A:

"Lui è secondo me il giocatore più forte del campionato e lo dico così, sicuramente il più spettacolare e quello che mi entusiasma di più.

Avete indovinato, è Nico Paz. Lo metto nella mia top 11 a centrocampo perché non fa solo l'attaccante, trequartista o seconda punta. Fa le scivolate, fa i falli, fa interventi decisi. Ha queste gambe possenti quando prende posizione, viene a prendersi la palla, ha fatto 4 gol e 4 assist su 9 gol del Como, non so se rende l'idea.