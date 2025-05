Caressa: “Ho sentito cose incredibili sull’Inter a Barcellona! Ma come si fa a dire…”

Caressa: "Non in tv ma basta aprire un social, un podcast".

Caressa ha poi parlato di Yamal: "Questo ragazzo vola ragazzi, non voglio fare paragoni, ma che spettacolo, fa delle cose... Non è marcabile, guardate che azioni pazzesche. Ha preso palla 102 volte in una gara". E si è sbilanciato su Taremi: "Ma sapete che io ho la sensazione che Taremi sarà decisivo contro il Barcellona?".