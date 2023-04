Caressa: “Inter, i giocatori pensano più alla Champions. E Inzaghi non può dire che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così delle difficoltà in campionato dell'Inter, dopo il KO contro il Monza: "Per l'Inter non è una novità, si ripete da inizio anno. Il gol del Monza ha acuito la crisi dell'Inter, c'è un tema però: il quarto posto è da manager, da società perché è legata al fattore economico. E' normale che i giocatori abbiano una visione diversa, per loro vale di più la vetrina mondiale della Champions e quella della Coppa Italia. Se il quarto posto, come è, è un fattore importante a livello manageriale, c'è bisogno che qualcuno trasferisca il pensiero manageriale ai giocatori e al livello sportivo. Non sempre le due cose collimano. Molte società e non solo l'Inter preferirebbero un quarto posto ad una semifinale di Champions"