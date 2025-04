"Bisogna parlare di Inter, sta facendo cose straordinarie. Il parallelo è quello del Triplete, la possibilità c'è. Se dovesse vincere, non fare il Triplete ma vincerne una o due, Inzaghi farebbe una cosa clamorosa. La squadra forse è stata un po' sopravvalutata perché è in là con gli anni", ha detto Caressa a Radio Deejay.

Mentre Zazzaroni, tra Mourinho e Inzaghi opta per Mou, Caressa motiva la sua scelta di puntare sull'attuale allenatore nerazzurro: "Invece mi prendo Inzaghi, sta facendo cose clamorose. Anche per come si è evoluto anche dal punto di vista tecnologico per i cambi"