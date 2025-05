“L’Inter ha buttato via un’occasione abbastanza clamorosa per vincere il titolo secondo me. Sarà un campionato a punteggio bassissimo per la testa e la coda, altissimo per chi lotta per l'Europa. Questo dà l'idea di un grande equilibrio anche se non necessariamente verso l'alto. Antonio Conte ha fatto qualcosa di straordinario, ma il Napoli nella seconda parte di stagione ha offerto il fianco all'Inter che ha perso tantissime occasioni, l'ultima delle quali in questa giornata. Io ho una convinzione: che nella testa dei giocatori ci fosse il ritorno in finale di Champions come obiettivo. Questo perché dal punto di vista nazionale l'Inter era già appagata dalla conquista della seconda stella l'anno scorso.