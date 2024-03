Si parla anche del futuro societario dell’Inter oggi sulle pagine de Il Giorno. Da mesi ormai Steven Zhang non è in Italia e secondo il quotidiano, potrà tornare per i festeggiamenti in caso di vittoria dello scudetto. Il futuro, poi, “salvo grandi sorprese sarà ancora targato Zhang. Non c’è ad oggi alcuna volontà di vendere, perché le prospettive sono ottime.