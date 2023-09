Sommer: “Ottimo modo per concludere la settimana, più tre e continuiamo”

Il portiere si carica sui social dopo la vittoria dell'Inter contro l'Empoli: ancora un clean sheet per lui

In cinque partite ha subito un solo gol, quello del cinque a uno della partita col Milan. Insomma 4 clean sheet, niente male per Yann Sommer, nuovo portiere dell'Inter, arrivato in estate dopo che la società ha deciso di cedere Onana al Manchester United. Merito di una difesa che sbaglia poco e niente, ma di fatto c'è anche la sua mano nel buon rendimento della fase difensiva di questo inizio di stagione.