Caressa: “Maxi recuperi ai Mondiali? Vi svelo il vero pensiero di Collina”

“Maxi recuperi? Il pensiero di Collina è questo: non si può scendere sotto i 60 minuti di calcio effettivo, se no non è calcio. Lui vuole questo. Che non vuol dire non fischiare i falli. Tempo effettivo come il basket non si può fare, la partita durerebbe troppo. Basterebbe fermare il cronometro con sostituzioni, gol, infortuni e col Var. Io sono per il semi-effettivo. Le regole si modificano dai Mondiali, non dai campionati; poi nei campionati eventualmente si applicano”.