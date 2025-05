"Credo che la sbornia emotiva non possa essere stata superata in maniera agevole", commenta Caressa sull'Inter

"Credo che la sbornia emotiva non possa essere stata superata in maniera agevole per quanto, da quanto leggo, giocheranno gli altri e non i titolari contro il Torino. Quello che è successo è stato talmente clamoroso che la mente va subito alla finale, non sarà facile fare tanti punti per l'Inter da qui alla fine"