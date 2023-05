Caressa: “Scudetto al Napoli grande notizia per il calcio italiano per diversi motivi”

Fabio Caressa , giornalista e telecronista Sky, volto di punta dell'emittente satellitare tramite il suo canale Youtube si è espresso così sul Napoli campione: "E' una grande notizia per il calcio italiano che il Napoli abbia vinto lo Scudetto, per diversi motivi. Il primo motivo è che è la quarta squadra diversa a vincere il campionato: Juventus, Inter, Milan e Napoli. E quand'è così il campionato diventa automaticamente più interessante, è una cosa apprezzata all'estero e farà crescere il valore del nostro campionato all'estero. La seconda buona notizia è che vince una squadra che ha da anni i conti a posto. E anche questa è un po' una novità. Quindi frutto di una grande programmazione, che arriva da lontano.

Ci sono tanti motivi per cui il Napoli ha vinto lo Scudetto. Alcuni tecnico-tattici, altri quasi filosofici, di concetto. La prima cosa è che il Napoli ha fatto delle scelte coraggiose a inizio stagione, anche pesantemente criticate; il presidente ha passato settimane non facilissimi per le scelte prese. La società ha deciso di diminuire il monte-ingaggi e lasciare andare dei calciatori sì importantissimi, ma che portavano dentro di sé il segno delle stagioni passate, dei campionati persi all'ultimo momento. Sono arrivati calciatori nuovi, liberi di testa, e questa è stata una visione importante.