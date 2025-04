Nel corso della puntata Deejay Football Club, Fabio Caressa ha parlato del momento dell'Inter analizzando le difficoltà della squadra nerazzurra attraverso i numeri. "Stanchezza? Secondo me è diventato un luogo comune. Più che la stanchezza e i cambi di Inzaghi, influisce un po' l'età media e quindi gli infortuni, ma la seconda cosa è che aveva ragione Bergomi, ovvero che la rosa dell'Inter, nel suo complesso, è un po' sopravvalutata. Se io guardo il rendimento: Taremi non ha dato niente, Correa ha dato poco, Arnautovic ha segnato, ma... Frattesi ha dato così così".

"L'Inter non ha due squadre come si dice. Io vedevo la posizione di Bergomi come drastica, però tutto sommato aveva una visione prima di noi che potevano andare o meno. Rispetto allo scorso anno, i gol subiti negli ultimi 10 minuti l'anno scorso 3, quest'anno 11, questi sono numeri significativi. Primo gol preso, l'anno scorso 2, più 2 dopo che aveva già vinto lo scudetto, quest'anno 10 volte, questi sono i numeri che poi rendono le stagioni diverse".