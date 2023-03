Carnevale: “L’Inter dovrebbe investire come fa l’Udinese. Beto come Osimhen”

La politica aziendale adottata dal Napoli? È ancora più da apprezzare perché sta investendo come fa l’Udinese negli ultimi vent’anni e questa scoperta che ha fatto il Napoli di questi ragazzi sconosciuti è una politica che sta pagando al Napoli, ma potrebbero farla anche Juve, Roma e Inter. Ci sono giocatori in giro sconosciuti che vanno scoperti. La dimostrazione ne è anche l’Udinese che scopre i vari Beto e Success che saranno nelle grandi squadre. Beto è il sostituto ideale di Osimhen. Ultimamente si sta raffinando a livello di tecnica, si sta mettendo al servizio della squadra, forse Osimhen è un po’ più potente di lui. Se metti Beto in mezzo a quella bellissima squadra, fa 20 gol.

Champions League? Le tre italiane sono state fortunate nel sorteggio e vorrei che facessero una finale. Non c’è dubbio che questo sorteggio sia stato molto favorevole alle squadre italiane, perché una delle big andrà a casa. Se il Napoli batte il Milan si trova in semifinale ed è possibile anche arrivare in finale. Più vedo il Napoli e più vedo la testa leggera. Sembra stiano iniziando il campionato, ma siamo quasi alla fine. Non vedo mai la squadra sofferente e non so come fanno. Il fatto di avere 19 punti di vantaggio è un grande vantaggio. In Europa ti senti ancora più libero. Il Napoli sta facendo cose grandissime, perché arrivare ai quarti di finale è una cosa grandissima.