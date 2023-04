Carnevali: “De Zerbi pronto per un grande club. In Italia aveva proposte importanti, ma…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Carnevali , amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha parlato di Roberto De Zerbi . Il dirigente conosce molto bene il tecnico del Brighton su cui hanno messo gli occhi tanti club importanti, tra cui anche l'Inter. "Se è pronto per un grande club? Sì. Dirò di più: se di un grande club io fossi un dirigente, lo prenderei sempre con me".

"Migliora sempre di più. Ha più esperienza. È sempre il solito: uno che, per la sua impulsività e la sua maniera di esprimersi, può sembrare a prima vista un po’ testardo. Ma, prendendolo per il verso giusto, anche questa sua apparente cocciutaggine aveva e ha dei risvolti positivi".

"In Italia aveva ricevuto tante proposte, pure importanti, ma io gli dicevo: “Meglio del Sassuolo è difficile trovare”, e Roberto era d’accordo. L’estero lo ha completato come allenatore e uomo".

Ora farebbe bene a tornare?

"Come persona, credo che l’Italia gli manchi. In Inghilterra, sotto l’aspetto umano, può fare un po’ di fatica. Ma sotto l’aspetto professionale gli consiglio di restare ancora qualche anno in Premier, il meglio che c’è oggi. È ancora giovane, poi potrà rientrare".