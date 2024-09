Carnevali: “Frattesi? Potrebbe giocare in qualsiasi squadra d’Europa. All’Inter…”

Ecco le sue dichiarazioni a Radio 24 sul centrocampista dell’Inter: “Per Frattesi non è facile trovare spazio con una rosa così importante come quella dell'Inter, magari trovi un allenatore che cerca un po' più di esperienza e non è facile.

Ma Frattesi secondo me potrebbe giocare titolare ovunque, in qualsiasi squadra in Italia e anche in Europa”, le parole del dirigente.