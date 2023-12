Carnevali: “Berardi? Non lo vendo. A gennaio il Sassuolo non vende nessuno”

Facciamo un bilancio della prima parte di stagione?

«Il voto è appena sufficiente. Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile anche per le scelte sul mercato: abbiamo preso dei giovani che hanno bisogno di maturare e stranieri che devono integrarsi con calma. Per noi questo è un anno zero e già in passato avevamo vissuto una stagione meno felice per poi ripartire di slancio. Però nel ritorno il Sassuolo deve tornare nella posizione che gli compete. Vorrei la salvezza prima possibile in modo che poi ci si possa divertire».