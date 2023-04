Carnevali: “Frattesi non interessa solo alla Juve. Scamacca? Perfetto per le big italiane”

Frattesi: già 6 gol in campionato e pallino della Juve e di Allegri, che ne ha parlato bene anche ieri. Come vi siete lasciati con Calvo dopo l’ultimo incontro in Lega?

«Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big. E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia. Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier».