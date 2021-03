Inter-Sassuolo e non solo. Tutti i casi in cui il covid19 ha fermato la Serie A

Non è stata rinviata solo la gara tra i nerazzurri e i neroverdi. Per altre partite ha contato quanto imposto dall'ASL

Non solo Inter-Sassuolo. Sono quattro le partite che hanno subito degli stop a causa del coronavirus. Si parte da Genoa-Torino: per un focolaio al club rossoblù, all'inizio di ottobre, la Lega Calcio vara il protocollo che prevede il rinvio di una partita a causa della positività di almeno 10 giocatori.

Ma cambia tutto il 4 ottobre quando il Napoli non parte per la partita contro la Juventus perché l'ASL blocca la squadra di Gattuso . La giustizia della FIGC dà tre punti ai bianconeri a tavolino e penalizza il Napoli di un punto. Sentenza ribaltata dal collegio di garanzia che dice che la partita dovrà essere giocata di nuovo.

Un altro precedente è stato Torino-Sassuolo. L'ASL di Torino a fine febbraio blocca la squadra di Nicola per un focolaio e casi di variante inglese. Viene rinviata al 17 marzo. Il Sassuolo aveva appena recuperato la partita con i granata ed era stata sconfitta in settimana. Doveva affrontare l'Inter sabato sera.

Un altro caso che ha riguardato il Torino è stato quello che ha riguardato la partita con la Lazio. Toro ancora in quarantena, la Lazio si presenta perché la Lega non rinvia. Ma il giudice sportivo non decreta il 3-0 a tavolino. Anche quella partita è da recuperare come Inter-Sassuolo, ultima gara rinviata dall'ASP di Milano prima e dalla Lega Calcio dopo. Ma la Serie A ha già fatto sapere che la gara col Bologna dovrà essere giocata.