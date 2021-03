Inter-Sassuolo e Juve-Napoli, ecco le differenze: niente ricorso, 2 date per il recupero

Perché Juventus-Napoli e Lazio-Torino hanno avuto code giudiziarie mentre per Inter-Sassuolo non si prevedono ricorsi? Le risposte

I questi casi non esisteva un accordo fra i club a posticipare la partita e la Lega non concesse il rinvio (nel caso di Lazio-Torino fu il Consiglio, convocato d’urgenza lo stesso 2 marzo della partita, a negarlo all’unanimità). Pur in mancanza degli avversari, la Juventus si recò allo Stadium, la Lazio fece altrettanto sedici giorni fa. In questo frangente il Sassuolo ha già fatto sapere che non si presenterà a Milano acconsentendo allo slittamento.

A ottobre, la Confindustria del pallone aveva deliberato di adottare per questa stagione la formula utilizzata dalla Uefa che prevede che si debba giocare con 13 calciatori disponibili, compreso un portiere. In deroga alla norma, ogni club ha facoltà, in caso di cluster che prevede più di dieci positivi riscontrati nell’arco di una settimana, di chiedere un bonus per lo spostamento della partita. La deroga è ammissibile una sola volta nella stagione. C’è però un’eccezione nelle regole previste e approvate dalle stesse società: «Fatti salvi eventuali provvedimenti delle autorità statali o locali.

Nel comunicato la Lega ha rinviato la gara a data da destinarsi. Non è stato indicato un giorno specifico nonostante i club optino per il 7 aprile alle 21 (orario in cui si gioca la Champions ma già in Premier League e in Liga sono stati fissati recuperi in contemporanea alle partite europee) perché dipende dal passaggio del turno del Milan in Europa League. Qualora i rossoneri si qualificassero ai danni del Manchester United, dovrebbero attendere il sorteggio per sapere se giocheranno in casa la partita dell’8 aprile. In quel caso Inter-Sassuolo verrebbe calendarizzata il 14 aprile. In ogni caso Bologna-Inter del 3 aprile resta fissata, senza se e senza ma.