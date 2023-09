Audio VAR in TV, Casini: “Scelta di trasparenza che agevola la comprensione”

"Accogliamo con grande favore e apprezzamento l'iniziativa annunciata oggi di rendere pubblici i dialoghi degli arbitri con le sale Var. Si tratta di una delle tante innovazioni inserite da Lega Serie A nel documento con le proposte di riforma elaborato a fine 2022 per innovare il calcio italiano e metterlo al passo con i progressi tecnologici degli ultimi anni". Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha dichiarato all'ANSA in merito all'accordo che permetterà di ascoltare gli audio dei dialoghi tra i Var e i direttori di gara - per le partite del turno precedente - nella trasmissione di Dazn 'Sunday night square', a partire da domani.