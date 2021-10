Casiraghi: “Inter la più attrezzata di tutte. Inzaghi ottimo allenatore”

L'ex attaccante della Juve, intervistato da Sportmediaset, ha parlato della Serie A e dell'Inter di Inzaghi

"Bel campionato, ci sono tante squadre che possono vincerlo. Milan e Napoli sono avanti e stanno facendo un grande campionato, ma ci sono anche Inter, Roma, Atalanta e Juve. I bianconeri sono un po' indietro, hanno fatto fatica, ma la stagione è lunga e potranno fare bene sia in Champions che recuperare posizioni in campionato. L'Inter lo scorso anno si è dimostrata fortissima in ogni reparto. Lo è anche quest'anno pur cambiando allenatore. Inzaghi è un ottimo allenatore, lotterà fino alla fine. Globalmente è un pochino più attrezzata rispetto alle altre".