La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla rissa che si è scatenato al termine di Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera. E che, secondo il club giallorosso, sarebbe stata innescata da Nicolò Zaniolo : l'ex Roma si sarebbe recato negli spogliatoi, da lì la lite nella quale sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera.

Il procuratore Giuseppe Chiné si accerterà dei fatti che hanno portato alla rissa con il club giallorosso che nella serata di ieri, con una nota, ha accusato Zaniolo di aver provocato il parapiglia arrivando fino a colpire due Primavera. E la Procura sentirà prima proprio i giovani calciatori della Roma che hanno subito l'aggressione. La Fiorentina aveva però smentito la ricostruzione affidando alle parole dello stesso Zaniolo la versione dei fatti: "Per evitare ulteriori tensioni sono andato via". Nelle prossime ore cominceranno gli interrogatori in procura.