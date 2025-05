Cassano: “Io amo il Barcellona. 16 gol in 4 gare al Real, a chi parla di difesa troppo alta dico…”

"Il mio chapeau è il Barcellona. 4 partite contro il Real Madrid, di gran lunga i più forti al mondo, il Barça gli ha fatto 16 gol. 16. Potevano essere 32. 4 partite, il Barcellona ne ha subiti 7. Difesa troppo alta, si dice in Italia… Subiti 7 in 4 partite, di cui 3 presi nell’ultima gara. Il lavoro fatto da Flick è eccezionale. Il mio amore per il calcio è guardare cose speciali, belle, poi poteva anche non vincere nulla per me. Io amo il Barcellona, fanno effetti speciali, unicità, goduria. Posso dire mille cose e io ho giocato nel Real, ma loro sono un’altra roba per mille motivi.