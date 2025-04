Come giocano questi ragazzini? Che palla ha dato Yamal? Pedri da tre anni è titolare. Yamal è un fenomeno assoluto, fa cose allucinanti. Ferran Torres è a 20 gol stagionali e come gioca. Uomo a uomo, la loro filosofia, il coraggio, il Barcellona sarà eterno e unico per come gioca.