Cassano: "Quando è arrivato De Ligt in Italia io l'ho distrutto, poi mi sono ravveduto. Kean della Fiorentina a me non piace, ma quando sta facendo un grande campionato, come posso dire no? Quando io dico metto Barella o Frattesi, non cambia nulla. Questa è la seconda stagione dove Barella quest'anno fa 3 gol, l'altro con la metà dei minuti ha fatto il doppio dei gol. Poi c'è qualche coglione che dice: "Ogni volta che fa gol sembra che ce l'ha con qualcuno". Grazie al cazzo, non gioca mai e non viene preso in considerazione. E su Bastoni, il giorno che giocherà a 40-50 metri dalla porta e farà una stagione clamorosa, io dirò che è forte. Oggi per me non è buono"