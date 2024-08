Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l'arrivo, in prestito secco per una stagione, di Francisco Conceicao dal Porto

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l'arrivo, in prestito secco per una stagione, di Francisco Conceicao dal Porto.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".