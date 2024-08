De Paola: “Juventus, Allegri aveva lasciato macerie. Cosa cambia con Motta”

A TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato anche della Juventus di Thiago Motta in vista della sfida di questa sera contro il Verona

"L’atteggiamento di una parte della tifoseria della Juventus che si è messa in attesa sfidante va analizzata. Vediamo cosa sapete fare dopo aver cacciato Allegri, questo è l’atteggiamento. La Juventus ha attuato una rivoluzione, sta cambiando 7-8 titolari e non me lo aspettavo.