Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha espresso una forte critica sul modo in cui si valutano alcuni giocatori italiani, in particolare Barella e Bastoni , che secondo lui godono di una stampa eccessivamente favorevole. "Voglio un difensore che gioca a 50 metri dalla porta e che de saper marcare, se poi hai l'aggiunta anche del piede sei Thiago Silva. Anche col Bayern è successo la stessa roba. Io come vedo trattati Barella e Bastoni, io non l'ho mai visto da nessuna parte".

Cassano: "Ma vai a cagare Ventola. Quando è arrivato De Ligt in Italia io l'ho distrutto, poi mi sono ravveduto. Kean a me non piace, ma quando sta facendo un grande campionato, come posso dire no? Quando io dico metto Barella o Frattesi, non cambia nulla. Questa è la seconda stagione dove Barella quest'anno fa 3 gol, l'altro con la metà dei minuti ha fatto il doppio dei gol. Poi c'è qualche coglione che dice: "Ogni volta che fa gol sembra che ce l'ha con qualcuno". Grazie al cazzo, non gioca mai e non viene preso in considerazione".