"Bisseck per me rimandato. Ancora si perde l'uomo tante volte. Ha talmente tanta forza fisica che a volte è superficiale. Se l'Inter deve fare un difensore forte, lui l'anno prossimo diventa la quinta alternativa perché può fare solo il centrodestra al posto di Pavard. Non penso che possa giocare centrale o a sinistra. È un meccanismo diverso. Oggi mi sento di dire rimandato, lo voglio rivedere ancora. In Italia poche volte l'Inter viene attaccata".