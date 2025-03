Nel corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano è tornato sulla vittoria in rimonta dell'Inter contro il Monza. L'ex giocatore, sempre molto critico nei confronti di Inzaghi, stavolta ha elogiato il tecnico nerazzurro per la gestione della gara. "L'Inter ha strameritato di vincere, il Monza ha avuto grande orgoglio. L'Inter ha giocato esclusivamente lì, il primo gol lo ha preso per superficialità, il secondo è stato un grandissimo gol. Sapete come la penso io su Inzaghi, lo attacco sempre, rompo sempre il cazzo, ma sul 2-0 era in panchina avvelenato, era carico, spronava la squadra anche nelle difficoltà. Mi è piaciuta molto la scelta di mettere dentro Correa, 3-4-1-2".