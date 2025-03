Per me il Napoli le vince tutte, anche a Bologna può vincere, arrivano dalla Coppa Italia. Ma per me l’Inter è troppo più forte, a meno dei clamorosi intoppi. Lascia stare Bayern e Milan, all’Inter può rompere il Bologna. La Roma in casa… Per me l’Inter è la super favorita.

Può succedere di tutto, ma non vedo con chi può perdere punti l'Inter. La squadra ha fuori Lautaro, Dumfries, De Vrij non poteva giocare.... Come ha spinto poi la gente ieri, lo sentivo dalla televisione. Arnautovic ha fatto gol e mi piace, poi Frattesi... ha fatto più gol e assist di Barella. L'Inter poteva finire 5-0, poi se Sommer non fa quella parata rischi di buttarla al cesso.

Mi sta gasando il suo allenatore Inzaghi, la carica che ha nelle partite. Lo conosco dai tempi della Lazio, mi sta simpatico, è un bravo ragazzo. A me stava sul cazzo il fratello per mille motivi, non Simone. Quando lo attacco è perché non mi piacciono determinate situazioni, ma nell'ultimo periodo lo vedo adrenalinico, carico... Non mi convince sempre la difesa a 5, ma lo vedo carico e mi sta piacendo, come dicevo di Conte all'inizio che andava dietro a Kvara... Ieri Inzaghi era dietro ai suoi in campo. A volte ho anche mangiato vicino di tavolo con Inzaghi a Roma, a me stava sul cazzo il fratello.

Sommer non è visto molto mediaticamente, mi piace molto però, coi piedi è molto bravo. Mi ricorda Marchegiani per come giocava, era uno dei primi a farlo fuori dall'area di rigore".