"Allegri ha fatto peggio della grandine negli ultimi anni. Incredibile come un allenatore che negli ultimi 5-6 anni fa disastri e ci sono Zazzaroni e Caressa, faccio i nomi, non capisco come due televisioni top in Italia come Mediaset e Sky continuino a tenere questi personaggi qua. Hanno fatto di tutto e di più per parlare di Allegri ma non parlano mai realmente di calcio e di robe serie se sono capaci, invece di forzarlo all'Inter se va via Inzaghi, lo stanno spingendo alla Roma, da tutte le parti. In base a cosa, me lo dite? Non è colpa di Mediaset e Sky che sono top, è che continuano ad andare avanti questi pseudo personaggi ma il giochino sta finendo. Mi auguro faccia bene a Napoli se andrà lì perché se finisce male lì, non lo prende neanche la Sammartinese. Le TV prima o poi si accorgeranno e devono mandare fuori dai coglioni sta gente qua che manda messaggini e lecca il culo. In Italia siamo ridicolizzati da tutto il mondo per il calcio osceno e per queste pantomime. Allegri ha vinto con squadre che se Pizzigoni e Gianfranco si mettono ad allenare vincono pure loro, la chiusura vergognosa detta da Giuntoli che ha detto che è stato un errore mandare via Allegri. Una vergogna che in Italia ci sia sta gente qua, io sono il primo che l'ho difeso e ho sempre parlato bene di Giuntoli. I paraculo non fanno grande strada, nella vita bisogna avere un minimo di dignità caro Giuntoli. Hai mandato via Allegri per ricevere simpatia dalla gente? Ma la gente non è stupida"