Cassano: “L’Inter vista con la Fiorentina col City non basta. Inglesi più forti”

Antonio Cassano, sulla Bobo TV, ha parlato dell'Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Queste le parole dell'ex attaccante riferite anche alla finale con la Fiorentina di Coppa Italia. «Fino a quando non ha avuto Dzeko la sua occasione, la Fiorentina aveva la partita in pugno ma poi l'Inter l'ha ribaltata. Nel secondo tempo l'ha ribaltata e nella ripresa potevano segnare tutte e due le squadre».