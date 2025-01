Inter, questi 3 cambi per Inzaghi col Monaco. Out Calhanoglu e Acerbi

Out Calha e Acerbi

“L’operazione Champions è cominciata già nella tarda mattinata di ieri ad Appiano e Inzaghi chiederà ai suoi un altro piccolo sprint per alleggerire il calendario di febbraio, mese degli spareggi per gli ottavi in sfide di andata e ritorno. Contro i transalpini non verranno convocati Acerbi e Calhanoglu, anche ieri impegnati in un lavoro personalizzato, e per entrambi si spera possano essere arruolabili per il derby di domenica in modo da portarli almeno in panchina.