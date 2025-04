Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Antonio Cassano , ex calciatore, ha commentato così l'uscita dalla Champions League da parte del Real Madrid: "Il Real Madrid è la più forte d'Europa e ha preso il giocatore più forte al mondo: come minimo doveva arrivare in finale. E' un bagno di sangue: giocare in questo modo con questi giocatori è una roba indegna, schifosa.

Quando vi dico che prima o poi il culo di Ancelotti finisce, il culo di Ancelotti finisce: tutti quanti dimenticano e vanno a vedere che ha vinto, a me non frega niente dei trofei. Era di gran lunga la più forte, ha fatto una figura di merda in casa. La cosa più grave è che vengono dalla vittoria della Champions e hanno aggiunto il giocatore più forte al mondo: per me Ancelotti possono mandarlo via anche adesso, lì non guardano in faccia a nessuno.