“Cerca di tenerti!”. Botta e risposta Di Canio-Cassano: Le Iene li incontra

Stefano Corti, giornalista de' Le Iene, incontra i due ex attaccanti dopo le frecciatine delle ultime settimane

Qualche giorno fa Antonio Cassano, dagli schermi della Bobo Tv su Twitch, ha rivolto parole pesanti nei confronti di chi criticava Lionel Messi, campione del Paris Saint Germain. Sembrava ce l’avesse con alcuni giornalisti e, molto probabilmente, anche con Paolo Di Canio che aveva fatto un confronto proprio tra il fuoriclasse argentino e Cristiano Ronaldo. (“Messi esce, si tocca i capelli e non ha emozioni. Ronaldo minacciato dall’allenatore di andare in panchina se ne va in Portogallo, torna e fa tripletta. Tra i due preferisco l’umano che si è fatto da solo e ha un’anima, un cuore, si è dovuto costruire, piuttosto che il marziano senza sentimento”, ndr.).

Per provare a capire un po' di più sulla vicenda e per tentare di far “riappacificare” i due, l’inviato li incontra entrambi, in due momenti differenti.