"Napoli-Inter? Io non ho visto una partita combattuta, ho visto una partita in cui una squadra ha provato dal primo all'ultimo a vincere la partita, il Napoli, e l'Inter che rischiava di vincere senza tiri in porta, con solo una grandissima giocata di Dimarco. Il Napoli ha fatto di tutto per vincere la partita, anche contro le avversità e gli infortuni, e l'Inter, che è la più forte di tutte, quasi vincere senza tirare. Il Napoli meritava di vincere. Inzaghi ha combinato un disastro quando si è fatto Dimarco: prima ha messo Dumfries a sinistra, poi Bastoni a tutta fascia e quindi Mkhitaryan: una confusione allucinante. E allora mi convinco ancora che non sa fare altro oltre il 3-5-2".